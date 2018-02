Une victoire de Monaco vendredi, un nul de Lyon dimanche, quid de l'OM ? En poursuite derrière l'ASM pour la course à la deuxième place et surtout à la Ligue des champions, l'Olympiqu de Marseille a une occasion en or de distancer l'OL, qui a perdu des points sur la pelouse de Lille dans l'après-midi. Mais pour ça, il va falloir battre Bordeaux. Ce qui n'est pas impossible cette saison, mais les Girondins sont revenus bien en forme et sont assez durs à jouer depuis que leur nouvel entraîneur Gus Poyet les a remobilisés. Bref, on attend de voir ce que donne l'OM avec le maillot en mandarin, en honneur du nouvel an chinois.

>> On se retrouve un peu avant 21h pour ce match... Soyez avec nous