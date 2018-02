Ligue des champions: Tottenham est revenu, City a déroulé... Revivez Bâle-City et Juventus-Tottenham

Vous l'avez dans la tête, là, cette petite musique ? ♫ Nous sommes les meilleurs... Tututututututu ♫ Eh oui! C'est le grand retour de la Ligue des champions ! Les huitièmes de finale sont arrivés et franchement, on en avait marre d'attendre. Avant l'énorme Real-PSG qu'on attend demain, les hostilités débutent ce mardi soir avec deux clubs anglais sur le pont: Manchester City et Tottenham, qui affrontent respectivement Bâle et la Juventus. Facile pour les premiers, a priori, nettement plus compliqué pour les seconds, qui font quand même face aux finalistes de la dernière édition. Autant dire qu'on va se régaler...

>> On se retrouve vers 20h30 pour suivre ces deux super matchs ! A toute !