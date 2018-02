Coupe de France: Quand les joueurs du RC Lens fêtent un but en se battant

FOOTBALL Les coéquipiers Souleymane Diarra et Brice Dja Djé Djé ont voulu en venir aux mains en plein match…

Lens s'est qualifié mecredi pour les quarts de finale de ala coupe de France — F.Lo Presti

Drôle d’endroit pour une baston. Qualifié mercredi pour les quarts de finale de la coupe de France, le RC Lens a donné une image moins positive lors de sa qualification contre Troyes (1-0).

Alors que Cristian Lopez venait d’ouvrir le score pour les Sang et Or (70e), Souleymane Diarra et Brice Dja Djé Djé ont voulu en découdre entre coéquipiers. Il a fallu que des joueurs les séparent pour éviter une improbable bagarre en plein match.

Diarra et Dja Dje près a se foutre sur la gueule, pour info ils jouent dans la même équipe et C'est après un but en leur faveur... #ambiance #RCLESTAC #CoupeDeFrance pic.twitter.com/jeDVx2LliE — jamflog (@ThiernoMouille) February 7, 2018

« C’est le petit point noir de la soirée »

Mais pas de quoi inquiéter Eric Sikora, l’entraîneur lensois, qui préfère dédramatiser. « Ce sont des choses qui arrivent dans un match mais ça ne doit pas se faire. C’est comme ça, on va en discuter calmement. C’est le petit point noir de la soirée mais ça peut arriver avec des joueurs à fort caractère dans un match où il y a de la tension. Je ne sais pas sur quoi c’est parti ni ce qui s’est dit. Mais on en discutera demain (jeudi) avec les joueurs concernés », assure le coach artésien.