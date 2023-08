Axel Laurance est le 5e Français à décrocher ce titre. A 22 ans, il est devenu samedi champion du monde espoirs de cyclisme sur route, après un incroyable numéro en solo et un finish haletant à Glasgow.

Le coureur d’Alpecin succède à Benoît Cosnefroy, dernier Français à s’être imposé dans l’épreuve-reine de cette catégorie d’âge en 2017. Les trois autres sont Arnaud Démare, Kévin Ledanois et Romain Sicard.

Deux secondes d’avance sur la ligne

Le puncheur breton faisait partie de l’échappée matinale qui s’est dégagée au bout d’une quinzaine de kilomètres, avant de se lancer, sur le circuit urbain de Glasgow, dans un raid solitaire à la Mathieu van der Poel, son équipier chez Alpecin sacré chez les hommes dimanche dernier.

Dans un final à suspense, il a résisté au retour d’un groupe de cinq coureurs partis en chasse. Allant au bout de lui-même, il a gardé deux secondes d’avance sur la ligne pour s’imposer, dans un cri de fauve, devant le Portugais Antonio Morgado et le Tchèque Martin Svrcek au bout de 168,4 kilomètres.

« J’ai du mal à y croire. J’ai tout donné. J’ai vu les étoiles dans le dernier tour », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas le plan de partir si tôt. Avec la pluie, c’était très dur, le peloton était très nerveux, j’ai juste suivi. Après je me suis dit que c’était mieux d’être devant. Je ne voulais pas voir les cinq revenir. » Si les meilleurs à cet âge ne participent plus aux courses espoirs, il confirme avec cette victoire qu’il sera l’un des coureurs français à suivre dans les années qui viennent.

Rebond après le naufrage de l’équipe B&B Hotels

Laurance avait percé l’an dernier en prenant la deuxième place du GP de Plouay, une course World Tour (1re division), derrière Wout Van Aert. Le Breton avait ensuite rejoint cet hiver Alpecin à la dernière minute, après avoir été pris dans le naufrage de l’équipe B&B Hotels. « D’un coup, je n’avais plus rien. Dans ma tête, je me suis dit que j’allais retourner en amateur. J’avais l’impression d’être puni », avait-il expliqué en janvier après avoir demandé à sa mère de lui financer un stage avant Noël pour garder la forme. Trouvant refuge dans l’équipe de développement d’Alpecin, il doit rejoindre en 2024 l’effectif World Tour qui était déjà au complet cette saison lorsqu’il s’est engagé.