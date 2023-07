Pris par la patrouille. L’Union cycliste internationale (UCI) a annoncé ce mardi la suspension provisoire du coureur Miguel Angel Lopez, vainqueur d’étape sur le Tour de France en 2020. Le Colombien « a été notifié d’une potentielle violation des règles antidopage pour usage et possession d’une substance interdite dans les semaines précédant le Giro 2022 », précise l’instance.

Troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, Lopez devait participer aux Championnats du monde de cyclisme à Glasgow (3-13 août) au sein de l’équipe nationale colombienne, qui l’avait retenu pour la course en ligne et le contre-la-montre. Le sélectionneur devra changer ses plans puisque le grimpeur est suspendu provisoirement, « dans l’attente de la décision finale ».

L’UCI explique avoir pris cette décision après une enquête menée par l’International Testing Agency (ITA) sur le médecin Marcos Maynar. Celle-ci a obtenu des preuves « auprès des autorités policières espagnoles (Guardia Civil) et de l’Organisation Nationale Antidopage espagnole (CELAD) ». En décembre 2022, Lopez avait été licencié par son équipe, Astana Qazaqstan, qui expliquait avoir « découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable » entre le médecin Marcos Maynar et le grimpeur colombien.

Le Colombien, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait déploré une « rupture abusive et injustifiée », niant « toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel ». Depuis le début de l’année, Miguel Angel Lopez évolue au sein de l’équipe de troisième division Team Medellin-EPM, avec laquelle il a gagné notamment le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie, dont il a remporté neuf des dix étapes.