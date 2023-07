À un an des Jeux olympiques de Paris, le parquet de Créteil (Val-de-Marne) a publié sa feuille de route pour orienter l’action judiciaire en réponse aux infractions commises à l’aéroport de Paris-Orly, sous sa juridiction.

Dans cette note de politique pénale, datée de vendredi dernier et consultée mardi par l’AFP, Stéphane Hardouin, le procureur de la République de Créteil, dit vouloir « adapter la réponse pénale dans le sens de la dissuasion et de l’éviction de ceux qui porteraient atteinte (…) à la sécurité, la sûreté et la tranquillité de l’aéroport ».

Cocaïne, taxis clandestins, sécurité des pistes…

De la lutte contre le trafic de stupéfiants aux taxis clandestins ou à la protection des pistes, le parquet a indiqué vouloir offrir une « vue à 360 degrés » des actes de délinquance susceptibles de survenir à Orly.

Cette note est le fruit de plusieurs mois de réunions de travail entre le parquet et les forces de sécurité intérieure qui travaillent dans l’aéroport (forces aériennes de la gendarmerie, douanes, police aux frontières, office antistupéfiants, commissariat).

La répression du trafic de drogues apparaît en tête de la liste des priorités du parquet, l’aéroport d’Orly faisant figure de plaque tournante du passage de cocaïne et de cannabis, notamment en provenance et à destination de la Guyane et des Antilles.

Les produits dopants et les contrefaçons de produits marketing ciblés

« Il convient d’opposer le risque répressif pour dissuader les passeurs eux-mêmes autant que pour perturber le “business plan” mortifère des commanditaires », écrit ainsi Stéphane Hardouin.

Le procureur de la République souhaite également généraliser les placements en garde à vue pour blanchiment quand des voyageurs interpellés ne sont pas en mesure de justifier la provenance d’importantes sommes en espèces en leur possession.

JO obligent, une attention particulière sera portée à l’importation de produits dopants, aux contrefaçons d’articles de la marque olympique et aux faux billets d’entrée sur les sites.

Trente millions de voyageurs en 2022

Du côté de la sûreté aérienne, l’accent sera mis entre autres sur la lutte contre les intrusions non autorisées, les survols de drones dans l’espace aérien et l’utilisation de lasers capables d’éblouir les pilotes en phase d’atterrissage.

Stéphane Hardouin indique aussi que le parquet fera preuve d’une vigilance particulière face à l’immigration clandestine, à la délinquance de proximité (atteintes aux voyageurs, au personnel ou aux magasins de l’aéroport) et à l’économie souterraine (travail illégal, faux chauffeurs de taxi et de VTC, emballages clandestins).

Deuxième aéroport français derrière Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly a vu transiter près de 30 millions de voyageurs l’an dernier, selon le groupe ADP. Il concentre 270 entreprises et mobilise quotidiennement 25.000 salariés, indique le parquet.