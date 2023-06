C’est un déménagement d’ampleur, à un peu plus d’un an du début des JO en France. Le laboratoire de l’Agence française antidopage (AFLD), anciennement situé à Châtenay-Malabry, a été officiellement transféré à la mi-mai sur le campus universitaire de Paris-Saclay à Orsay, a indiqué ce mercredi la présidente de l’AFLD Dominique Laurent.

« L’accréditation AMA (Agence mondiale antidopage, ndlr) pour les JO est en cours. On peut dire qu’on est prêt. Il fallait que ce soit fait un an avant les JO », a-t-elle indiqué lors d’une conférence de presse. L’International Testing Agency (ITA) officiera pendant les JO pour l’organisation de l’antidopage, et l’AFLD sera prestataire logistique. Le laboratoire de l’AFLD, totalement déménagé à la mi-mai dans l’Essonne, va être le seul habilité à analyser les échantillons qui seront prélevés pendant la période des JO.

Un doublement des employés pendant les JO

L’accréditation AMA, nécessaire pour pouvoir officier pendant les Jeux olympiques, devrait être obtenue « au début de l’année prochaine », a précisé Dominique Laurent. « Nous sommes dans les temps », a-t-elle dit. « Le site de Châtenay-Malabry a été abandonné et désormais le laboratoire a été transféré à Orsay au sein de l’université Paris-Saclay, et fonctionne », a-t-elle ajouté. Près de 45 personnes travaillent dans ce laboratoire qui a analysé en 2022 plus de 10.212 échantillons, dont 75 ont révélé des résultats anormaux (0,71 %).

Lors des précédents JO, la moyenne des prélèvements sur la période de compétition tournait « autour de 6.000 pour les Jeux olympiques », et « près de 2.000 pour les paralympiques », selon le secrétaire général de l’AFLD Jérémy Roubin. Cet afflux d’échantillons à analyser sur une courte période va entraîner le « doublement » des effectifs du laboratoire, a expliqué Dominique Laurent. « Pour la période des JO, le laboratoire va passer à près de 90 personnes, dont beaucoup proviendront d’autres laboratoires antidopage dans le monde », a-t-elle précisé.