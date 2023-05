C’est la première victoire française sur ce Giro, la troisième de la carrière d’Aurélien Paret-Peintre et sans aucun doute la plus belle. Le coureur d’AG2R Citroën a remporté ce mardi la quatrième étape du Tour d’Italie entre Venosa et Lago Laceno, dans le sud du pays. Au bout de 175 kilomètres accidentés, le Haut-Savoyard de 27 ans s’est imposé au sprint devant Andreas Leknessund (DSM), après avoir fait partie d’une échappée de sept hommes qui ont résisté au retour du peloton.





MAGNIFIQUE AURÉLIEN PARET-PEINTRE ! Le Français (AG2R Citroën) remporte la 4e étape du #Giro devant Leknessund, qui s'empare du maillot rose ! 🙌#LesRP pic.twitter.com/0VqucTNZmK — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2023



Le jeune Norvégien de 23 ans se console avec la tunique rose de leader du général, que Remco Evenepoel portait depuis samedi et le contre-la-montre inaugural. Le prodige belge avait annoncé qu’il souhaitait laisser l’encombrant paletot sur d’autres épaules, pour bien sûr le récupérer un peu plus tard.

Evenepoel lâche le maillot rose

Le leader de la Soudal-Quick Step est désormais deuxième du classement général, à 28 secondes de Leknessund, et deux secondes devant Paret-Peintre, troisième.

« Le Giro était mon grand objectif de l’année, je me suis préparé à fond pour ces trois semaines, a commenté le Français, vainqueur du GP de la Marseillaise en 2021 et du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en début d’année. Aujourd’hui, je voulais être dans l’échappée. C’est magnifique : on est venus pour gagner une étape donc c’est super pour mon équipe. » Et super aussi pour le cyclisme tricolore.