F1, tennis, golf… Il fallait bien que ça finisse par tomber sur le vélo. Netflix a dévoilé ce mercredi la bande-annonce de son docu-série sur la Grande Boucle, intitulé « Tour de France : au cœur du peloton », et dont la sortie est prévue le 8 juin 2023. C’est-à-dire pendant le Critérium du Dauphiné, dernière grande répétition avant le TDF. L’action prend place pendant le Tour de France 2022, remporté par le Danois Jonas Vingegaard.





Tour de France : Au cœur du peloton, par les producteurs de Formula 1 : Pilotes de leur destin, le 8 juin. pic.twitter.com/iLfy0jr8Hm — Netflix France (@NetflixFR) April 26, 2023



Et ça tombe bien, car parmi les équipes suivies, on retrouve la Jumbo-Visma, tout comme AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, et Quick-Step Alpha Vinyl. Du beau monde, donc. La série s’étalera sur huit épisodes au cours desquels les passionnés de cyclisme pourront suivre le quotidien des acteurs de la plus grande course au monde. Cerise sur le gâteau, Thibaut Pinot et la Groupama-FDJ auront leur propre épisode. Et voir Marc Madiot face à la caméra, ça n’a pas de prix. On a hâte.