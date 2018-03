Tour de France: Fini les hôtesses sur le podium? Les organisateurs y pensent sérieusement

Simon Yates sur le podium, entouré de deux hôtesses, après sa victoire lors de la 16e étape du Tour de France le 18 juillet 2017. — Lionel BONAVENTURE / AFP

La Formule 1 a abandonné ses «grid girls», le Tour de France cycliste s’apprêterait à en faire de même avec ses hôtesses. Selon The Times, ASO, organisateur de la course, « se prépare à en finir avec cette tradition » de faire remettre maillots et fleurs aux vainqueurs du jour par des jeunes filles.

La mesure, à laquelle ASO « réfléchit très sérieusement », serait valable au moins pour la prochaine édition, dont le départ sera donné le 7 juillet à Noirmoutier-en-l’Île.

Pas une première

Ce ne serait pas une première dans le cyclisme. Le Tour Down Under, qui ouvre la saison en Australie, a remplacé les hôtesses par des enfants depuis deux ans.

Sur la Vuelta, propriétaire de la société Unipublic, dont ASO possède 49 % des parts, les femmes sont désormais accompagnées par des hommes et ne font plus la bise aux vainqueurs depuis l’an dernier.