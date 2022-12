Adil Rami n’est pas un grand fan des Argentins. Enfin, de Lionel Messi, oui, mais pour le reste l’attitude générale de l’Albiceleste n’a pas plu au champion du monde 2018, consultant de TF1 pour cette édition. Invité de l’émission Quotidien jeudi soir, à trois jours de la grande finale tant attendue, le défenseur a dit tout le mal qu’il pensait de l’adversaire de l’équipe de France.

« Je n’aime pas cette équipe argentine, a-t-il expliqué. J’aime beaucoup Lionel Messi. J’aime tout de ce joueur. C’est une légende et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Mais l’image que l’équipe argentine a montrée pendant cette Coupe du monde avec beaucoup d’agressivité, de méchanceté, et de non fair-play… Elle n’a pas montré une belle image. »





Adil Rami, champion du monde 2018, se dit stressé pour le match de dimanche dans #Quotidien pic.twitter.com/DfunVEVbvu — Quotidien (@Qofficiel) December 15, 2022



Rami a sans doute gardé en tête la fin de match houleuse lors du quart de finale contre les Pays-Bas, où l’on a vu les Argentins hurler leur joie en se tournant ostensiblement vers les battus à peine la séance de tirs au but terminée. Un match déjà entaché par l’entrée en jeu plus que musclée de Leandro Paredes, auteur d’un combo tacle de boucher-tir vers le banc néerlandais qui aurait pu (dû ?) lui valoir un carton rouge.

« Je ne veux pas cibler des joueurs mais par exemple Paredes, a repris l’actuel joueur de Troyes. On va sûrement dire que c’est parce que je suis Marseillais et que je n’aime pas les Parisiens, mais l’image que Paredes montre, je n’aime pas du tout. » Il n’est sûrement pas le seul, mais ça, ça fait une belle jambe aux Argentins. Kylian Mbappé a intérêt à se blinder mentalement pour dimanche.