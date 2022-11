Pays-Bas - Qatar EN DIRECT : Cody Gakpo plante à nouveau... Mais les Néerlandais sont toujours aussi peu convaincants (1-0 à la mi-temps)…

16h48 : C’est la mi-temps ici, et vous l’avez compris, c’est malheureusement l’un des matchs les plus ennuyeux depuis l’ouverture de cette Coupe du monde. Les Pays-Bas ont ce qu’ils recherchent (un 1-0 poussif), mais on ne les voit pas aller bien loin de la sorte. Petite pause et on se retrouve pour la seconde période.