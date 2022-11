Pays de Galles - Angleterre EN DIRECT : Les Three Lions peuvent-ils un peu trembler face au voisin gallois ?… Suivez le match avec nous dès 19h30…

: Hello guys ! Ça sent la belle soirée de foot à suspense ensemble dans ce groupe B. Chacune des quatre sélections (Angleterre, Iran, Etats-Unis et pays de Galles) peut en effet encore se qualifier ou être éliminée. On va se concentrer par ici sur le choc entre voisins, à savoir pays de Galles-Angleterre (20 heures). Bon, il faut être honnête, le suspense est assez léger concernant les Three Lions, qui devraient perdre par plus de trois buts d’écart contre la bande à Gareth Bale pour passer à la trappe. Mais on n’est jamais à l’abri du « choke » de la décennie, n’est-ce pas ? La première place de la poule pourrait plus raisonnablement être en danger pour Southgate et ses hommes : il faudra l’emporter si jamais l’Iran parvient en même temps à battre les Etats-Unis. Et on sait à quel point cela pourrait avoir son importance au moment d’aborder le tableau final. Là où l’Angleterre monte mine de rien en puissance, entre une demi-finale au Mondial 2018, puis une finale à l’Euro 2021. Il ne reste donc plus qu’une marche à franchir pour confirmer cette progression constante (au moins dans les résultats). Allez, on espère surtout que les Gallois, révélations de l’Euro 2016 en France mais très décevants jusque-là, nous offriront un sacré match. Notre soirée à suspense (ou pas) dépend en grande partie d’eux, il faut bien l’avouer.

» Allez les amis, on se retrouve ici à partir de 19h30, avec un coup d’envoi à 20 heures.