Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Avant les Bleus, les Argentins entrent en lice… Suivez la journée de mardi avec nous…

08h00 : Et bonjour, Minutas et Minutos ! Vous êtes bien sur le live consacré à la Coupe du monde au Qatar, pas de tromperie sur la marchandise ! Et je confirme, c’est bien aujourd’hui (20 heures) que les Bleues entrent en lice, face à l’Australie.

Après un dimanche avec la cérémonie et la rencontre d’ouverture (Qatar – Equateur, 0-2) puis un lundi à trois rendez-vous, on entre dans les journées à quatre matchs, qui seront notre quotidien jusqu’au 2 décembre et la fin de la phase de poules de cette Coupe du monde. Avant l’équipe de France, il y aura Argentine – Arabie saoudite (11 heures), suivi de Danemark-Tunisie (14 heures, l’autre match du groupe D, celui de la bande à Raphaël Varane) et de Mexique – Pologne (17 heures).

Comme d’hab, nous nous plierons en quatre pour vous « liver » tout ça depuis notre beau pays. Nos envoyés spéciaux Aymeric et William continueront à nous régaler, avec leurs articles made in Doha. Et au milieu de tout ça, on vous dévoilera de 1.000 infos et anecdotes (nombre non contractuel).

» Pour savoir tout ce qui se passe au Qatar comme si vous y étiez (mais sans mettre la clim), c’est par ici