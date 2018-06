Le journal des Bleus à la Coupe du monde: Mbappé va mieux mais se fait chambrer... Lemar a réglé son transfert...

Kylian Mbappé lorsqu'il a quitté l'entraînement des Bleus, le 12 juin 2018 à Istra. — FRANCK FIFE / AFP

Mercredi 13 juin

L’information du jour

Tout va bien pour Kylian Mbappé. La frayeur a été réelle mardi, amplifiée par l’attitude du Parisien au moment de quitter l’entraînement. Il a calmé le jeu dans la soirée, avec un message rassurant posté sur Twitter. « Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave », a-t-il écrit. En fait, il avait déjà reçu un coup sur cette même cheville récemment, qui la rendait douloureuse. D’où son agacement. Mais en l’état, rien ne remet en cause sa participation au premier match, samedi, contre l’Australie. En revanche, Rami attendra sûrement une séance à huis clos pour envoyer du tacle, la prochaine fois.

La vidéo du jour

Parce qu’on ne s’en lasse pas, tout simplement. On voit encore Philippe Tournon, le chef de presse, s’étrangler sur sa chaise en entendant ça.

Décidément... toutes les solutions sont bonnes pour en savoir plus sur le transfert d'Antoine Griezmann 😂 #lequipeFOOT pic.twitter.com/4K1D6oJWtB — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) June 12, 2018

Le transfert du jour

Thomas Lemar ne joue quasiment pas depuis le début de la préparation, mais il y a un domaine où il n’est pas le dernier : la gestion de son cas personnel. Le milieu de terrain va très vraisemblablement jouer sous les couleurs de l'Atlético Madrid la saison prochaine. Monaco a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le club espagnol. Lemar y rejoindra Lucas Hernandez et Antoine Griezmann, même si ce dernier a de grandes chances de filer le Barça.

Le tweet du jour

On verra dans quelques jours si ça a vraiment pris, mais on soupçonne Grizou de vouloir lancer une mode. Pour le deuxième jour d’affilée, il a posté mardi soir une photo des winners du jour à l’entraînement, accompagné du hashtag #CelebreCommeKyky. Un moyen de plus de chambrer le Parisien, qui boude à chaque fois que ça ne tourne pas pour lui à l’entraînement.

Le programme du jour

Les Bleus s’entraînent à huis clos à 13h00*, puis deux d’entre eux viendront en conférence de presse à 18h30*.

*Heure locale, enlevez une heure pour l’heure française