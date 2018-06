VIDEO. Coupe du monde 2018: Laissez-le tranquille! Adil Rami ennemi public n°1 après avoir blessé (involontairement) Mbappé

Adil Rami au chevet de Kylian Mbappé — AFP

On n'a pas encore de diagnostic officiel pour Kylian Mbappé qu'on est déjà en train de préparer la guillotine. Infâmie! Adil Rami a osé jouer au foot lors de l'entraînement de l'équipe de France et a (involontairement bien sûr) provoqué une blessure à la cheville du pauvre Kylian Mbappé, notre joyau national, sorti de l'entraînement en pleurs. Ce qui ne veut pas dire que ce sera très grave ou qu'il ratera ne serait-ce qu'un match.

Mais pas grave: Rami est déjà l'ennemi public n°1. A peine trente minutes après les faits, le défenseur de l'OM était déjà en tête des « Trending Topics » de Twitter France. Entendez par-là que tout Internet ne parlait que de lui. Et pas vraiment en bien. Outre le flots d'insultes, on peut lire des trucs comme « Rami mérite la peine de mort », « Rami doit être exclu de l'équipe de France », « Rami mérite la déchéance de nationalité », etc...

Rami en TT - Capture d'écran

Donc Adil Rami il a rien a faire à la CDM et il vient peut être de blesser Mbappe à l'entraînement, super... — uNreaL_Razer (@RRrazerr) June 12, 2018

Rami 💬 : "#Mbappe? Si je peux lui enlever une cheville, je lui enlève une cheville. Il vaut mieux demander pardon que la permission." pic.twitter.com/iwBDKIfU5m — Super Julien Cazarre (@SuperCazarre) June 12, 2018

On ne doute pas du second degré et de l'humour de beaucoup de ces Twittos, qui font simplement remarquer qu'il n'était peut-être pas nécessaire qu'un remplaçant fracasse un titulaire à trois jours du premier match. Certes, mais il n'y avait évidemment rien de volontaire dans le geste d'Adil Rami.

Entraînement intense

Avant de rentrer dans une phase de préparation du match en lui-même, Didier Deschamps a demandé une séance d'entraînement grandeur nature, avec des duels, de l'intensité, de l'engagement. La dernière à 100% avant l'Australie, samedi, très probablement. En témoigne ces deux autres duels sévères constatés par les journalistes présents autour du terrain d'entraînement entre Fekir et Thauvin d'un côté puis Nzonzi et Giroud de l'autre.

Il y aura eu le choc Rami - Mbappé. Mais aussi un Fekir - Thauvin et un Nzonzi - Giroud sans gravité. Entraînement engagé. France - Australie J-4... — максим Дюпюи (@maximedupuis) June 12, 2018

Par ailleurs, une seule vidéo de la blessure de Kylian Mbappé est disponible. Filmée par nos confrères d'ESPN, elle montre que le contact entre Rami et l'attaquant du PSG est très léger. Rien en tout cas de très répréhensible dans le cadre d'un match officiel. On a surtout l'impression, même si c'est dur à voir, que Mbappé roule sur le ballon et se tord la cheville dans la foulée.

⚽ MONDIAL-2018 : L’attaquant français Kylian #Mbappé quitte prématurément l'entraînement après un choc au niveau de la cheville avec Adil Rami. (ESPN) pic.twitter.com/bsE7hwDmZz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 12, 2018

Bref, c'est le foot quoi: quand on joue on risque de se blesser.

Et en plus, tout va bien pour Kylian Mbappé.

Adil Rami donne des nouvelles de Kylian Mbappé 🤗 pic.twitter.com/tWuAB0u0N9 — BeFoot (@_BeFoot) June 12, 2018

Le Parisien a également posté un message sur son compte Twitter, pour dire que tout allait bien. Et demander à ce qu'on laisse Rami tranquille.