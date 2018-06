Equipe de France: «Tout va bien», Rami et Mbappé nous rassurent après la frayeur lors de l'entraînement

Les nouvelles sont rassurantes pour Mbappé — AFP

Moyens de communication modernes obligent, c’est par Instagram qu’on a eu le premier diagnostic de la blessure de Kylian Mbappé. Enfin diagnostic, le mot est un peu fort. Mais disons qu’Adil Rami a nous rassure un peu dans sa dernière « story ». Alors qu’il est au soin après l’entraînement, le défenseur des Bleus, qui a provoqué la blessure de Mbappé sur un contact, demande au loin à son coéquipier si « ça va ».

Adil Rami donne des nouvelles rassurantes de Kyllian Mbappe sur Instagram.

Tout à l’air d’aller bien pour l’attaquant français à 4 jours du premier match de la France.#FRA⁠ ⁠ #CM2018⁠ ⁠ #WorldCup⁠ ⁠ pic.twitter.com/v51KkbzZdG — Johan Rouquet (@JohanRouquet) June 12, 2018

Bon, on ne peut pas dire qu’on entende clairement la réponse, mais le message « Tout va bien pour mon Kylian Mbappé » a tendance à grandement nous rassurer. Surtout que peu après, le Parisien lui-même a publié un petit message. « Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave », a-t-il écrit. Bon ok, là on va beaucoup mieux.