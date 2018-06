Le journal des Bleus à la Coupe du monde: Inquiétudes pour Umtiti et Sidibé... Des supporters à Istra après un sacré périple...

Samuel Umtiti à l'arrivée de l'équipe de France à Moscou, le 10 juin 2018. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

De notre envoyé spécial à Istra,

Mardi 12 juin

La question du jour

Samuel Umtiti et Djibril Sidibé vont-ils s’entraîner avec le reste du groupe aujourd’hui ? Les deux défenseurs n’étaient pas là lundi pour le premier entraînement des Bleus au stade Glebovets. Tous les deux ont des douleurs au genou, et sont restés au camp de base pour un « travail différencié », comme l’a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. Leur participation au premier match contre l’Australie samedi n’est pour l’instant pas remise en cause, mais on serait rassuré de les voir gambader avec tout le monde cet après-midi.

Le big up du jour

Ils sont là ! Une vingtaine de membres des Irrésistibles Français sont arrivés à 5h00 du matin à Istra, mardi, après 48 heures de voyage et quelque 3.300 kilomètres avalés depuis Lyon. Après une courte nuit, ils seront reçus par l’équipe de France à leur hôtel en fin de matinée, vers 11h30*. Le temps de visiter les installations des Bleus et de faire une photo souvenir. Ils méritent bien ça. Avec un petit remontant local, bien sûr.

La vidéo du jour

So cuuuuuuute, le mini Antoine Griezmann qui demande des autographes aux Bleus en 1998.

La lecture du jour

Pour suivre les premiers pas de la délégation française à Istra - et les nôtres -, c’est par ici.

Mondial 2018: Un monastère, des tracteurs, des Bleus peinards... Bienvenue à Istra https://t.co/a4K3OndGWl via @20minutesSport pic.twitter.com/2DiNK45RoS — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 12, 2018

Le programme du jour

Steven Nzonzi et Antoine Griezmann sont attendus en conférence de presse à 15h30*. Les Bleus se rendront ensuite au stade Glebovets à 17h00* pour le premier entraînement ouvert au public de la compétition.

*heure locale, enlevez une heure pour l’heure française