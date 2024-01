Biathlon : Jacquelin rate le podium pour moins d'une seconde, de l'espoir pour la poursuite... Revivez le sprint hommes avec nous

9h00 : God morgen, comme on dit en Norvège

Et oui, on a commencé une LV3 norvégien, parce que vue la domination de Johannes Boe et compagnie depuis le début de la saison, il est temps de se mettre à la langue de Roald Amundsen. Sauf miracle, on devrait encore, ce samedi à l'occasion du sprint de Ruhpolding (Allemagne), avoir un ou plusieurs Norvégiens devant. Du côté des Français, on espère une réaction d'orgueil après un début de saison très compliqué, que ça soit sur les skis ou au tir. Mais, comme impossible n'est pas français, on espère, allez, une petite cérémonie des fleurs, au moins, et un petit podium, au mieux.

>> Suivez la course avec nous dès 14h15