Biathlon EN DIRECT : Justine Braisaz supersonique ! La Française prend la tête provisoire... Suivez le sprint d’Oberhof avec nous

9h00 : Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour cette première course de biathlon de l’année 2024

Enfin, plus exactement, la première course que nous couvrons en direct, car les hommes attaqueront ce vendredi matin, après le report de la course prévue jeudi après-midi à cause de mauvaises conditions météo. Ceci dit, en attendant que QFM, Emilien Jacquelin et les autres se refassent la cerise, on se focalise sur les filles qui régalent depuis le début de saison. Et forcément sur Justine Braisaz-Bouchet, tout simplement herculéenne à Lenzerheide, juste avant les fêtes.

On suivra bien sûr aussi Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau ainsi que les jeunes Jeanne Richard et Océane Michelon (21 ans toutes les deux), qui vont découvrir la Coupe du monde. Elles remplacent Chloé Chevalier et Gilonne Guigonnat sur une étape allemande en sursis, tant un site basé à seulement 800 mètres d'altitude semble anachronique en plein changement climatique, comme l'a d'ailleurs observé un certain Martin Fourcade sur ses réseaux sociaux.

>> Parce qu'on espère que 2024 va commencer comme 2023 a fini pour nos chères biathlètes, on se retrouve aux alentours de 14 heures