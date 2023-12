Biathlon EN DIRECT : Justine Braisaz-Bouchet fait le trou, seule Julia Simon s'accroche... Suivez la poursuite avec nous...

08h00 : Yo les biathlix ! Un deuxième doublé sprint-poursuite, ça vous dit ?

Et si Justine Braisaz faisait une Lou Jeanmonnot en s’imposant sur la poursuite juste après avoir gagné le sprint ? La performance n’est pas donnée à tout le monde et ça tombe bien, car Juju, c’est quelqu’un. Des temps de ski remarquables et un tir beaucoup plus relâché, voilà la recette gagnante de la Française depuis son retour de maternité. Reste à savoir si elle a définitivement gagné en constance, son gros point faible ces dernières années.