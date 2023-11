Biathlon EN DIRECT : QFM et les Bleus lancés vers un podium ? Johannes Boe impressionne... Suivez le relais masculin d'Ostersund avec nous…

07h15 : Hello les Biathlix !

On se retrouve comme chaque jour ou presque depuis Ostersund (Suède), enfin pas tout à fait. Ah qu’il fait plais ce retour de la Coupe du monde de biathlon, même s’il ne sourit pas vraiment aux Français jusque-là. Pour les hommes, c’était même la cata dimanche durant l’épreuve individuelle, lorsqu’on voit que Quentin Fillon Maillet a terminé à une incroyable 42e place, tandis qu’Emilien Jacquelin s’est retrouvé 27e.

Vous l’avez compris, nos deux tauliers supposés devront vite réagir, et ce relais du jour semble être une belle occase, avec également alignée la Claude connection. Alors, peut-on sérieusement lutter avec l’armada norvégienne, l’Allemagne, et les autres meilleures nations de « bibi » au monde ? On sera vite fixés ce jeudi à l’occasion du relais masculin, où on a hâte de revoir Emilien Claude, auteur d’une 10e place très encourageante dimanche.

>> Retrouvez-nous par ici dès 15 heures, avec un départ du relais programmé à 15h20.