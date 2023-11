Biathlon EN DIRECT : Ca sent (déjà) le sapin pour QFM et Jacquelin... Suivez l'individuel avec nous

14h38 : Samuelsson n’a que quatre secondes d’avance sur Jacquelin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. De toute manière on le dit et on le répète, on ne va pas placer trop d’espoirs sur le Français, on va le laisser tranquillement retrouver goût à la discipline, et on vibrera le moment venu, car il va nous offrir quelques podiums cette saison, rassurez-vous.