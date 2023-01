Biathlon EN DIRECT : La victoire pour Julia Simon, Chevalier-Bouchet sur le podium... Suivez la mass start en live

Actualiser

Julia Simon : « Je suis sortie de l’anneau de pénalité et j’avais déjà le plan dans ma tête. J'ai opté pour attendre la fin de la course, je savais que j’allais prendre l’aspiration lors de la dernière descente pour la déboîter (Vittozzi) et l’emporter. J’avais beaucoup d’envie aujourd’hui, j’étais électrique. Je m’offre un petit joker (avec le forfait d’Elvira Oeberg)au classement, même si on n'est jamais à l'abri de la maladie ».

Anaïs Chevalier-Bouchet : « Julia avait plus de caisse que moi. J'ai joué avec mes armes, je n'avais pas assez pour les décrocher dans la montée. Au final, ça fait une troisième place. Mais bon, comme en ce moment c'est un peu compliqué, un podium ça se prend avec joie ».

15h38 : Bon sang que c'est looooooooooooooooong...

15h27 : On va attendre la cérémonie des fleurs et le podium et on ira ensuite écouter les réactions de nos deux gagnantes du jour.

15h22 : On a quand même assisté à un sacré combat entre les trois biathlètes, gros régal que cette dernière course de la semaine.

15h20 : Vittozzi fait 2, Chevalier-Bouchet fait 3.

15h17 : Oui Julia !!! C'est pour elle la victoire, 90 points de plus pour elle aujourd'hui !

🇫🇷⛷ VICTOIRE DE JULIA SIMON DANS LA MASS START À RUHPOLDING DEVANT LISA VITTOZI !



🇫🇷⛷ VICTOIRE DE JULIA SIMON DANS LA MASS START À RUHPOLDING DEVANT LISA VITTOZI !

Double podium français avec Anaïs Chevalier-Bouchet qui termine 3e.#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/u3QVXoojt1 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 15, 2023





15h17 : POPOPO Vittozzi qui met un gros coup de collier et dépasse les deux Françaises. Anaïs Chevalier-Bouchet est larguée. La bagarre finale c'est maintenant. Allez Juliaaaaaaaaaaaa !

Allez c'est la dernière montée, un gros effort mesdames et on y est !

15h15 : Chevalier-Bouchet a pris la tête mais les deux autres ne lui laissent aucun répit.

15h12 : Ohlalalala la bagarre de fou que ça va être ! Julia Simon a fait une faute sur l'avant-dernière balle, sans-faute pour Vittozzi (mais une balle de pioche) et Chevalier-Bouchet, ce qui fait que les trois coureuses sont ensemble au moment d'aborder le dernier effort sur les skis.

15h10 : Un peu plus de six secondes d'avance pour Julia Simon, elle creuse encore l'écart mais tout va quand même se jouer sur le tir en les quatre premières de cette mass start.

15h07 : Julia Simon est plus costaude à ski que l'Italienne pour le moment. Et derrière, Chevalier-Bouchet et l'allemande Voigt reviennent à pleine balle !

15h05 : Bien joué Anaïs ! Chevalier-Bouchet ne tremble pas et claque un 5/5 impeccable. Deux françaises vont jouer le podium !

15h05 : Une faute chacune pour Julia Simon et Lisa Vittozzi.

15h04 : Allez les deux filles arrivent pour le premier tir debout.

15h01 : Pour vous donner une idée de l'écart, Laura Hauser, troisième de cette course, est à 22 secondes du duo de tête.

15h00 : C'est mieux pour Chevalier-Bouchet qui réalise un 4/5 et repart à la 8e position.

14h59 : Deux fautes en revanche pour Lou Jeanmonnot qui n'avait pas raté une cible depuis le début de cette semaine en Allemagne.

14h58 : Ouiiiii le sans-faute pour Julia Simon, accompagnée par Lisa Vittozzi !

14h57 : Grosse bagarre devant avec Tandrevold et Chevalier-Bouchet qui sont aux coude à coude, alors qu'on arrive pour le deuxième tir du jour.

14h56 : Allez Julia Simon qui revient très bien, plus que conq secondes de retard sur la tête de la course. Il faudra assurer sur le deuxième tir couché pour espérer faire un podium.

14h54 : L'Italienne Lia Vittozzi est en tête, Chevalier-Bouchet est troisième.

14h52 : Anaïs Chevalier-Bouchet est la seule tricolore a réaliser un 5/5. A noter le sale 3/5 pour Dorothea Wierer.

14h52 : Ahhhhhh on partait sur un sans-faute pour Julia Simon mais la dernière balle ne passe pas… Elle a peut-être voulu aller trop vite sur ce dernier tir.

14h49 : Lou Jeanmonnot est bien placée aussi, à la 6e place avant de passer sur le premier pas de tir.

14h48 : Bonne gestion de Julia Simon dans cette première côte, qui a de la fraîcheur puisqu'elle n'a pas pris part au relais. La numéro 1 au classement général est en tête de la course.

14h46 : A noter que c'est un 12,5 km pour cette mass start dames, alors qu'on était sur du 15 bornes ce matin chez les garçons.

14h45 : Allez goooooooooooo !

14h40 : Six Françaises au départ sur les 25 coureuses qui vont prendre le départ d’ici quelques minutes, si avec ça on ne chope pas un podium.

14h31 : On va aussi suivre attentivement la course de Lou Jeanmonnot (22 ans) qui a accroché son premier podium (2e place devant Julia Simon) sur l'individuel jeudi.

14h28 : Forfait d’Elvira Oeberg ! Alors qu’elle est au coude à coude avec Julia Simon en tête du général de la Coupe du monde, la Suédoise a choisi de ne pas prendre le départ de la mass start. On parle de mauvaises sensations et d’un nez un peu encombré. Julia a un gros coup à jouer en cas de bon résultat aujourd’hui !

14h28 : Coucou la famille ! On prend l'antenne, j'espère que vous passez un bon dimanche jusqu'ici.