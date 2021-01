Biathlon EN DIRECT : Un doublé en équipe au bon souvenir d'Oberhof? Suivez le relais masculin en live

Salut les biathlix! La vie est belle, Julia Simon a remporté la mass start d'Antholz en fin de matinée, consolidant son dossard rouge de la spécialité. On espère que les gars du relais s'inspireront de la performance de leur compatriote pour ramener une deuxième victoire de rang par équipe après celle obtenue sur la neige d'Antholz. La mission sera rude car les Norvégiens sont des machines de guerre mais on sait cette piste ô combien imprévisible, c'est à dire à peu près au tant que Johannes Boe sur le pas de tir. On espère que le leader de la Coupe du monde sera aussi peu inspiré que sur l'individuel, ça nous ferait des vacances. Mais attention aussi à l'Allemagne, la Suède, la Russie et l'Italie. La concurrence est féroce, il faudra donc viser juste.

>> Départ de la course à 15h05