Biathlon EN DIRECT : L’équipe de France veut confirmer ses beaux podiums lors de la poursuite… Suivez le relais hommes en live

Qui a dit que le biathlon français ne survivrait pas à Martin Fourcade ? Bon, a priori personne, même si on l'a tous pensé au fond de nous en apprenant la retraite du champion des champions en fin de saison dernière. Ces craintes ont d'ailleurs été confirmées par un début de saison plutôt mitigé, mais hier, l'équipe de France et ses nouveaux leaders semblent avoir pris la mesure du challenge qui les attend. Avec QFM premier et Jacquelin deuxième, les Bleus ont largement dominé la poursuite et (re)donné de l'espoir à toute la nation. On espère une confirmation de tout cela cet après-midi.

>> Rendez-vous un peu avant 14 pour ne rien rater du départ de la course.