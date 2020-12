Biathlon EN DIRECT: Fillon Maillet seul en tête... Jacquelin et les Norvégiens à sa poursuite...

Les Bleus en embuscade. Respectivement 2e et 3e du sprint hier, Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude sont idéalement placés pour se mettre en chasse de Johannes Dale, impériale dans cette première course du week-end. Les deux Français vont sans doute allier leurs forces pour revoir le Norvégien, mais attention, ils risquent aussi de vite voir revenir dans leur rétro Johannes Boe, qui ne compte pas se rater deux fois de suite. Après le beau relais des filles en fin de matinée, on devrait en tout cas vivre une autre course à suspense avec cette poursuite.

>> Pas le temps pour une sieste aujourd'hui (ou une petite alors), on compte sur vous dès 14h30 pour suivre ça ensemble...