Biathlon EN DIRECT: Trop de fautes sur le pas de tir... Il n'y aura pas de médaille française... Suivez le sprint dames avec nous

Salutations, peuple 20 minutien, comme on se retrouve. Deuxième jour des Mondiaux de biathlon, à Antholz, en espérant qu’il nous réussisse bien que le premier. Au programme, le sprint dames. Justine Braisaz et Julia Simon (surtout cette dernière) auront sûrement à cœur de se rattraper après le relais mixte de la veille (7e place) et tenir leur rang de 5e et 8e mondiales. On surveillera aussi de très près Anaïs Bescond, redoutable sur le pas de tir au mois de janvier après un début de saison compliqué. La première française à s’élancer sera Julia Simon (dossard 37) et la dernière, Célia Aymonier (dossard 82). Nos Françaises ne font pas partie des grandes favorites pour la victoire mais aux Mondiaux, absolument tout est possible. Donc on y croit fort.

>> Début du live à 14h30