Quelle performance ! Le Français Quentin Fillon-Maillet remporte la mass-start d’Antholz ce dimanche après-midi grâce à un sans-faute au tir. La première victoire de sa carrière en Coupe du monde de biathlon ! Tout ça au nez et à la barbe du patron de la discipline cette saison, Johannes Boe.

Trois Français dans le Top 5

Il n’est donc pas imbattable ce Norvégien. Mais, il a fallu un QFM des très grands jours pour le faire chuter. Déjà excellent en ski depuis quelques courses, le biathlète français a sorti le 20 sur 20 pour s’offrir ce petit exploit.

Une nouvelle fois, l’équipe de France réalise une performance collective assez folle après celle d'hier. Cette fois-ci, on retrouve trois tricolores dans le Top 5 (Martin Fourcade 4e et Antonin Guigonnat 5e) et quatre au final dans le Top 10 avec Emilien Jacquelin qui prend la 9e place de cette mass-start.

C.C.