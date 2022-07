Armand Duplantis n’a pas de limites et il l’a encore prouvé aux Mondiaux d’athlétisme d’Eugene. Le Suédois s’est offert le sacre mondial en saut à la perche avec en prime un nouveau record du monde à 6,21 m, améliorant d’un centimètre son précédent record. Step by step, comme on dit.

« Pas mal, a-t-il plaisanté au micro du stade. Vous (le public) m’avez donné une bonne énergie pour m’aider à passer la barre, c’était magnifique, j’adore Eugene », a-t-il dit.

Lavillenie 5e

L’Américain Christopher Nilsen a pris l’argent, comme aux Jeux de Tokyo​ l’été dernier, et le Philippin Ernest John Obiena le bronze, tous les deux avec des sauts à 5,94 m. A 22 ans, « Mondo » Duplantis vient de décrocher le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu’il est déjà champion d’Europe (2018), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022).

Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du saut à la perche, la troisième en 2022. Avant lui, le record appartenait au Français Renaud Lavillenie (6,16 m en 2014), valeureux 5e dimanche à 35 ans.