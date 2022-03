On ne compte plus les sanctions sportives contre la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Après le football, le volley ou encore le patinage, la fédération internationale d’athlétisme est sortie de son silence et prévoit de bannir les sportifs russes de ses compétitions « dans un avenir prévisible et avec effet immédiat ». L’annonce a été faite mardi par la fédération internationale World Athletics, qui suit ainsi la recommandation du Comité international olympique.

Aucun Russe ne pourra donc prendre part aux Mondiaux en salle de Belgrade du 18 au 20 mars, ni aux championnats du monde en plein air à Eugene (Oregon) en juillet prochain, précise World Athletics dans un communiqué.