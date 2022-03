Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un convoi militaire russe de 60 km de long s’approche de Kiev…

Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24. Au sixième jour de l'invasion russe, Moscou a intensifié ses bombardements sur Kharkiv, au nord de l'Ukraine, poussant à la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête pour de possibles crimes de guerre. Kiev est plus que jamais encerclée, et menacée au nord par un convoi militaire russe s'étirant sur plus de 60 km. Selon le renseignement américain, Vladimir Poutine est «frustré» par la progression de son armée et les violences pourraient franchir un nouveau palier.