Choc: Usain Bolt perd l'un de ses titres olympiques pour une affaire de dopage

Usain Bolt n’est plus nonuple champion olympique. En effet, il vient de perdre sa médaille d’or en relais 4x100 mètres à Pékin en 2008, et ne compte donc « plus que » huit titres olympiques. La raison ? L'un de ses coéquipiers ce jour là s'est fait suspendre pour dopage. L’appel de Nesta Carter a été rejeté par le tribunal arbitral du sport (TAS) et c’est toute l’équipe de la Jamaïque du relais 4x100m qui a été privée de son sacre. « Les règles sont les règles, mais à la fin de la journée, la joie de gagner cette médaille d’or du relais à Pékin avec mes coéquipiers durera pour toujours », a écrit Usain Bolt sur Twitter, après le verdict.

The rules are the rules but at the end of the day the joy of winning that relay gold

Medal in Beijing 2008 with my teammates will last forever pic.twitter.com/qdRNyxHDgi