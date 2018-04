VIDEO. En tête du marathon des Jeux du Commonwealth, il s'effondre à deux bornes de l'arrivée

Callum Hawkins lors du marathon du Commonwealth — MANAN VATSYAYANA / AFP

La victoire lui était promise. Sous une chaleur de plomb, l'Ecossais Callum Hawkins se baladait seul en tête avec près de deux minutes d'avance lors du marathon des Jeux du Commonwealth, à Brisbane en Australie. Et puis il a commencé à chanceler, à quatre kilomètres de l'arrivée, victime des 32° au thermomètre. Avant de s'effonder après avoir parcouru 40 des 42,2 km du marathon.

Alors qu'il se faisait dépasser par son poursuivant et futur vainqueur de la course, une équipe médicale est arrivée à son chevet. Il a ensuite était emmené vers l'hopital le plus proche, d'où son équipe a assuré qu'il n'y avait pas d'inquiétudes importantes pour sa santé. Lors de la cérémonie de cloture de ces Jeux du Commonwealth, Hawkins a fait passer un message par son équipe: « Merci pour tous vos messages de soutien. Je me sens beaucoup mieux maintenant ».