Le PSG arrache la qualification pour les quarts de la C1 féminine

Le sport français en réussite. Menées pendant 50 minutes, éliminées le temps de quatre minutes, les Parisiennes du PSG ont arraché mardi soir leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en arrachant le match nul à Munich (2-2), au bout du suspense.

La frappe victorieuse déviée de Sandy Baltimore à l’entrée de la surface, alors qu’il ne restait que deux minutes à jouer sur la pelouse du Campus du Bayern Munich a permis aux joueuses de Jocelyn Prêcheur de repasser in extremis en tête d’un groupe très serré, avec 10 points, devant l’Ajax Amsterdam, également 10 points, qui s’est imposé à domicile contre l’AS Rome.

LATE DRAMA!! Georgia Stanway brings them LEVEL! 🤯😳



Grâce à leur avantage dans les confrontations directes contre l’Ajax, les Parisiennes assurent même la première place du groupe et un statut de tête de série dans une semaine pour le tirage au sort des quarts de finale.

Menées deux fois

Le chemin pour éviter une sortie prématurée a toutefois été très compliqué et tortueux pour le PSG, qui n’avait besoin que d’un match nul après sa victoire la semaine dernière contre l’Ajax pour passer et qui a débuté la rencontre en laissant la possession de balle aux Munichoises lors du premier quart d’heure.

Dominées, les Parisiennes ont logiquement encaissé le premier but de la partie à la 36e minute. Sur un corner pour les Munichoises, Guilia Gwinn a lobé de la tête Constance Picaud pour ouvrir le score. Après ce but, les joueuses d’Alexander Staus ont continué à pousser, et la frappe à 20 mètres de Harder est passée tout près du cadre de Picaud.

A la mi-temps, les Parisiennes étaient toujours qualifiées, car dans l’autre rencontre, l’Ajax et la Roma étaient à égalité (1-1), les Néerlandaises répondant à l’ouverture du score des Italiennes.

Dernière frayeur au bout du temps additionnel

Au retour des vestiaires, il a fallu attendre la 53e minute pour la première grosse occasion parisienne. Elle est venue de la capitaine Geyoro, dont la tentative à l’entrée de la surface de réparation a été repoussée par la gardienne du Bayern, Maria-Luisa Grohs.

A 20 minutes de la fin, les Parisiennes ont commencé à presser sur le but des Munichoises, et ont profité d’une mésentente entre Tuva Hansen et sa gardienne Grohs pour égaliser par Tabitha Chawinga (1-1, 73e).

Les coéquipières de Glodis Viggosdottir ont réagi dans la foulée : sur un centre millimétré de Bühl pour Sydney Lohmann, l’attaquante du Bayern a placé un coup de tête hors de portée de Picaud et redonner l’avantage (2-1, 75e).

La délivrance parisienne est finalement venue de Sandy Baltimore. Sur un corner joué sur elle à l’extérieur de la surface, elle a placé une frappe qui a transpercé la défense munichoise, et que l’Anglaise Georgia Stanway a involontairement poussée dans son propre but.

Les Parisiennes se sont fait une dernière frayeur dans les derniers instants du temps additionnel, quand Jovana Damnjanovic a fait trembler les filets pour le Bayern, mais l’attaquante se trouvait en position de hors-jeu.

Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des champions féminine en 2001/2002, il n’y aura pas de club allemand en quarts de finale, alors que l’Allemagne a été le pays le plus souvent titré, à neuf reprises. La France, en revanche, compte deux représantants, avec les joueuses de l’OL également qualifiées et premières de leur poule.