C’est un bien triste anniversaire. Le 29 décembre 2013, il y a dix ans, Michael Schumacher était victime d’un grave accident de ski dans la station de Méribel (Savoie). Depuis, très peu d’informations ont filtré sur l’état de santé sur l’ancien prodige du volant. 20 Minutes fait le point sur la situation, une décennie plus tard.

Que s’est-il passé en 2013 ?

Quelques jours avant son 45e anniversaire et un an après sa deuxième retraite sportive, l’Allemand profite des fêtes pour aller skier en Savoie. Comme le rappelle L’Equipe, le septuple champion du monde de Formule 1 était réputé pour être un excellent skieur. Ce 29 décembre 2013, il se trouve en hors-piste dans la station de Méribel, juste à l’intersection d’une piste rouge et d’une piste bleue. « Il se déplaçait à une vitesse normale par rapport au type de pente, d’une valeur qu’on peut estimer entre 30 km/h et 40 km/h », rappelle Claude Jacot l’expert de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme qui a analysé son matériel pour la justice revient sur l’accident, interrogé par Le Dauphiné Libéré.

Ce spécialiste revient sur le scénario probable de l’accident. « Le skieur a heurté un premier rocher, il a freiné ses skis, ce qui a provoqué une chute vers l’avant, et il a impacté un deuxième rocher en fin de chute. » Après la lourde chute de Schumacher, à 11h07 selon le directeur de la station interrogé en 2013, les secours sont intervenus dans les minutes qui ont suivi. Le champion a été transporté à l’hôpital en hélicoptère dans un état critique. Il souffrait d’un grave traumatisme crânien et a subi « une intervention neurochirurgicale ».

« Schumi » portait un casque avec une caméra accrochée dessus lors de l’accident. Le petit objectif n’a en aucun cas aggravé la blessure. « Cette information qui a circulé sur la caméra embarquée pouvait être à l’origine des conséquences de la chute n’est qu’une rumeur », martèle Claude Jacot.

Pourquoi rien ne filtre sur l’état de santé de Michael Schumacher ?

Après l’annonce de l’accident et du transport du champion, la machine médiatique s’emballe. Comme le rappelle l’Equipe, le CHU de Grenoble est assailli par les journalistes venus s’enquérir de la santé de Schumacher et par les fans venus soutenir le pilote. Sabine Kehm, agent de Schumi, contrôle depuis l’accident les publications qui sortent sur l’Allemand, pour protéger Corinna, la femme de Michael, et les enfants Mick (devenu pilote de F1 aujourd’hui) et Gina, tous deux adolescents lors de l’accident.

« Toute information concernant Michael Schumacher ne provenant pas des médecins ou de son management devait être considérée comme pure spéculation », avait borné son agent, comme le précise Auto Hebdo. Une méthode de communication radicale qui a porté ses fruits, sans pouvoir toutefois éviter toutes les rumeurs.

Six mois après son admission au CHU de Grenoble, l’ancienne star de Ferrari est transférée dans un autre établissement, à Lausanne. Un soignant du Samu dérobe alors le dossier médical du blessé, comme l’indique L’Equipe, entraînant une série de rumeurs. Un journal allemand affirmera ainsi en 2015 que l’ancien de F1 peut à nouveau marcher, et sera condamné à une lourde amende pour diffusion de fausses informations.

Depuis fin 2014, l’homme aux 91 victoires en F1 est soigné à domicile à Gland, en Suisse. En 2021, Schumacher, un documentaire sur le champion, est sorti sur Netflix, avec la bénédiction de la famille. Mais, comme le rappelait Le Parisien, seules huit minutes sont consacrées à l’accident de ski, sans réponses précises sur sa santé. « Michael nous a toujours protégés, aujourd’hui nous protégeons Michael », lâche ainsi Corinna, sa femme.

Que sait-on aujourd’hui sur l’état de santé de Michael Schumacher ?

Parmi les rares informations qui ont filtré depuis une décennie, on sait que l’Allemand a subi de nombreuses séquelles après son grave accident. En 2016, Felix Damm, l’avocat de la famille, a expliqué que l’ex-pilote ne pouvait plus marcher. Trois ans plus tard, Michael Schumacher a été hospitalisé à Georges Pompidou à Paris pour y effectuer un traitement expérimental.

Il y a quelques jours, son frère Ralf a parlé au quotidien allemand Bild en expliquant que « plus rien n’est comme avant ». « Ce n’est plus le Michael d’avant, a détaillé il y a quelques jours à L’Equipe Jean Todt, son ancien patron chez Ferrari devenu un ami proche. Il est différent et est magnifiquement encadré par sa femme et ses enfants qui le protègent. Sa vie est différente et j’ai le privilège de pouvoir partager des moments avec lui. C’est tout ce qu’il y a à dire. »

Enfin, comme le rappelle BFM TV, son fils Mick, pilote de F1, a confirmé les difficultés de son père à parler, puisqu’il ne peut pas échanger avec lui sur leur passion commune pour le sport automobile. « On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J’y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu’on puisse se parler », confiait-il aux caméras de Netflix en 2021.