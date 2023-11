Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama continuent de couler en NBA. Un dernier quart-temps calamiteux les a menés samedi à une 8e défaite de rang, face à Memphis (120-108), adversaire pourtant limité à qui ils prennent la dernière place de la conférence Ouest.

Devant les Grizzlies pendant les trois-quarts du match, avec une avance maximale de 19 points, les Spurs ont une nouvelle fois connu un immense trou d’air, cette fois lors du 4e quart-temps, calamiteux (perdu 33 à 14). Absents au rebond et maladroits, les Spurs ont passé 5 minutes 30 sans marquer pendant lesquelles ils ont encaissé un 18-0 fatal. Avec 3 victoires et 10 défaites depuis le début de la saison, les Texans prennent la dernière place de la conférence Ouest à Memphis.

« On a déjà vu le film, on a laissé s’évaporer notre avance, on a du mal dans ces moments durs physiquement où l’on devient inefficaces en attaque. Il nous faut trouver de la régularité pour être capable de continuer à marquer », a soufflé l’entraîneur Gregg Popovich.

« On oublie parfois ces efforts »

Dans le marasme, Victor Wembanyama, maladroit au tir (6 sur 17), a tout de même marqué 19 points, pris 13 rebonds, distribué 4 passes et asséné 8 contres, son record, en 31 minutes. Bien présent en défense, il a sombré comme ses coéquipiers dans la dernière période (2 points), où il a été victime d’un contre autoritaire de Jaren Jackson Jr (27 points) avant de commettre une faute évitable à la suite d’une feinte.

Les difficultés « viennent de notre engagement individuel, des efforts pour respecter le plan de jeu. On oublie parfois ces efforts, ça nous coûte cher. On doit s’habituer aux différents scénarios de match. On doit faire mieux dans les secondes mi-temps », a regretté le Français.

Drafté en N.1 en juin par une équipe dernière de la conférence Ouest la saison dernière, « Wemby » connaît des débuts en NBA réussis sur le plan individuel avec de bonnes statistiques (19,3 points de moyenne) mais compliqués collectivement, comme attendu dans l’effectif le plus jeune de la ligue, qui accueillera les Los Angeles Clippers lundi.