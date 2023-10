Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Sale soirée pour Ben O’Keeffe, conspué au Stade de France… Suivez l’actualité de ce dimanche…

Toutes mes excuses. Le rugby a des règles curieuses mais pas de là à propulser une équipe éliminée lors de la phase de poules en finale. C'est bien sûr France - Nouvelle-Zélande l'affiche de cette finale de rêve, et on en frémit d'avance ! Le remake de l'épilogue de 2011 et la revanche du match d'ouverture cette année. Vivement samedi !