Paris rate son hommage. En s’inclinant à domicile face à l’OGC Nice (2-3) sous les yeux de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain a raté une occasion de saluer dignement son maestro. Le club avait pourtant mis les formes avant la rencontre, avec une cérémonie au milieu de la pelouse à l’heure de l’échauffement des deux équipes.

C’est sous l’ovation du public et à travers la haie d’honneur des joueurs parisiens et des dirigeants, t-shirts frappés d’un « Merci Marco » sur le torse, que le « Petit Hibou » est entré une dernière fois sur la pelouse où il a joué onze saisons et remporté trente trophées.

Alors que le PSG et Nice commençaient l’échauffement avant le match d’ouverture de la 5e journée de Ligue 1, c’est entouré de sa femme et de ses deux fils que Verratti est entré, tout de noir vêtu, dans l’antre du Parc.

Matuidi, Ibra, Thiago Silva et Pastore félicitent Verratti

L’ancien milieu de terrain rouge et bleu a ensuite vu et écouté l’hommage de ses illustres anciens coéquipiers sur les écrans du stade. Au fur et à mesure que se succédaient Blaise Matuidi, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore ou encore Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, les larmes coulaient le long du visage de Marco Verratti.

Les messages de nos anciens parisien pour Marco Verratti ❤️💙



✨ #MerciMarco pic.twitter.com/9mb6eg9Ytm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023



Après un tour d’honneur, Verratti s’est spécialement arrêté devant le virage Auteuil, où les ultras du Collectif Ultras Paris avaient fait le plein pour l’occasion et chantaient en chœur « Italien et Parisien, le talent d’un magicien, Marco Verratti ».

Là, l’Italien de 30 ans a posé pour la photo, aux côtés de tous les trophées qu’il a glanés en onze ans et 416 matchs au PSG. En contenant difficilement ses larmes, il a à son tour remercié les supporters, qui ont déployé des banderoles « Une décennie de magie » ; « 30 trophées avec Paris » ; « Un Monument nommé Marco Verratti ».

« Merci, j’ai passé onze années magnifiques », a dit l’ancien N.6 du PSG avant de quitter la pelouse. Et bientôt la France, puisque l’Italien jouera désormais pour Al-Arabi, au Qatar.