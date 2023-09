PSG - Nice EN DIRECT : Moffi douche le Parc, Mbappé fautif sur le but... Suivez le match avec nous...

10h : Yo les footix ! Ça roule ? On continue de résister à l’envahisseur ovale avec la suite du début de saison de Ligue 1. Episode 5

Le PSG reçoit Nice au Parc des Princes avec l’espoir de confirmer ses bonnes sorties face à Lens et Lyon avec, en ligne de mire, la première place toujours occupée par Monaco. Luis Enrique devra faire sans Marco Asensio, blessé et absent pour une durée d’environ un mois et un Kylian Mbappé certes disponible, mais diminué. L’attaquant français n’avait pas été utilisé par Deschamps contre l’Allemagne à cause d’un pépin musculaire. En face Nice a tout de l’équipe capable d’emmerder Paname. Invaincus et solides, les Aiglons ne laisseront rien aux Parisiens.