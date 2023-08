Petit à petit, la parole se libère dans tous les milieux, même ceux qui semblent les plus feutrés, pour dénoncer des violences sexistes et sexuelles. Dernière preuve en date : la lettre ouverte publiée jeudi par 14 joueuses françaises d’échecs sur X, le nouveau nom de Twitter. « Nous, joueuses d’échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu’elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d’échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants », explique le document.

14 des meilleures joueuses d'échecs françaises publient une lettre ouverte dénonçant les violences sexistes ou sexuelles qu'elles ont subies.



Pour signer la lettre, dm ou https://t.co/2na2o6FbJe pic.twitter.com/5kfCE6RfBg — Nous, joueuses d'échecs (@nousjoueuses) August 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Nous sommes convaincues que ce harcèlement et ces agressions sont encore aujourd’hui l’une des principales raisons de l’arrêt du jeu d’échecs par des femmes et jeunes filles, notamment à l’adolescence », ajoute la lettre. « Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps. Or, se taire revient à porter seule le poids de la honte », poursuivent les 14 signataires, encourageant « toutes les joueuses à dénoncer les violences subies ».

La Fédération soutient les joueuses

La Fédération française des échecs (FFE) a affiché son soutien à la démarche, pour « sortir de parcours solitaires, qui dissuadent de prendre la parole », selon son vice-président, Jean-Baptiste Mullon. « Nous nous tiendrons systématiquement aux côtés des victimes », a-t-il encore dit vendredi à l’AFP. « Libérer la parole est une très bonne chose, mais il faut être en capacité de l’accueillir » a poursuivi le dirigeant, évoquant le travail effectué par la fédération depuis 2021, avec une simplification des procédures de signalement et un accompagnement financier pour les victimes via l’assurance fédérale.

Outre la collaboration avec la cellule Signal-sports du Ministère des sports, la FFE a signé un partenariat en juin 2022 avec l’association Colosse aux pieds d’argile, spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. « Tout notre soutien pour cette prise de parole courageuse ! Qu’elle soit entendue et suivie d’actions. Nous travaillerons en ce sens avec la FFE », a réagi sur « X » l’association, créée en 2013 par l’ancien rugbyman Sébastien Boueilh.