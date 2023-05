Le scénario ne ferait pas tâche à Hollywood. En claquant le ballon à un dixième de seconde de la fin du match 6 entre Boston et Miami, Derrick White a offert aux Celtics une victoire et un match 7 inespérés dans une série où lui et ses coéquipiers étaient menés 3-0 il y a encore quelques jours. L’histoire est en marche.

En 150 occasions, jamais une équipe accusant pareil déficit n’a renversé cette situation compromise, pour s’adjuger la série en sept matchs. C’est ce que semble pouvoir accomplir Boston, qui sera favori pour remporter l’ultime rencontre, lundi au TD Garden, devant son public, et valider une deuxième présence d’affilée sur la dernière marche du championnat, pour mieux rêver à un 18e titre record.

Un rebond maudit pour le Heat

Il valait mieux ne pas être cardiaque à Miami, pour ce sixième match de la finale de la conférence Est, qui restera sans nul doute dans les annales. Car il s’en est fallu de bien peu pour que les Celtics ne passent à la trappe et que le Heat ne réalise un drôle de hold-up, après s’être accroché jusqu’au bout.





🔥 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞̀𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐮 ! Derrick White arrache un Game 7 avec un buzzer beater ! Les Celtics restent en vie ! pic.twitter.com/YMOs4y8qXZ — NBAextra (@NBAextra) May 28, 2023







« Nous étions dos au mur. Je suis heureux que nous ayons gagné. Nous sommes un groupe résistant. Nous nous relevons les uns les autres. Nous nous sommes battus les uns pour les autres », a réagi Derrick White.

« C’est le seul endroit où le ballon aurait pu rebondir pour nous faire mal. Nous avions anticipé beaucoup de choses sur cette action et parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait », a quant à lui soufflé, impuissant, l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra. Samedi, la réussite a choisi son camp.