Roland-Garros EN DIRECT : Tsitsipas et Rublev très attendus… Deux chocs franco-français… Vivez ce premier jour avec nous

09h30 : Roland-Garros, ça commence aujourd’hui !

C’est le temps des cerises, et donc de notre tournoi préféré, en bons chauvins que nous sommes. L’immense Rafa Nadal n’est pas là, et en attendant de savoir si l’on aura droit à une ultime apparition du dieu de la Porte d’Auteuil l’an prochain, on va vibrer devant ce tournoi forcément plus ouvert que d’habitude. Tout commencera à 11 heures avec sur le central un match sans doute très tendu entre Aryna Sabalenka, la Biélorusse numéro 2 mondiale, et l’Ukrainienne Marta Kostyuk, qui reproche aux autorités du tennis sa politique trop molle en pleine guerre dans son pays. Stefanos Tsitsipas enchaînera au même endroit, face à Jiri Vesely.

Il restera au moins deux Tricolores ce soir sur les 10 en lice, puisque Ugo Humbert rencontrera Adrian Mannarino, toujours sur le central (juste après un crépusculaire Cornet - Giorgi) et qu’Arthur Cazaux tentera de taper sur les nerfs de Corentin Moutet dans la jungle du Simonne-Mathieu. On aura forcément les yeux de Chimène aussi pour Lucas Pouille lors de ses retrouvailles avec Jurij Rodionov dans l’arène du court 14.

» Rendez-vous à 11 heures !!!