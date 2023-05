Lens - Reims EN DIRECT : Fofana fait des miracles, les Lensois mènent à 10 contre 11... Suivez le match avec nous

15h40 : Yo les footix! Du beau football nous attend ce soir

Le RC Lens reçoit le Stade de Reims, pas de paillettes, pas de bling-bling, 100% de projets sportifs de qualité qui s'affrontent sur la pelouse de Bollaert ce soir. Le 2e du championnat veut garder foi dans ses chances de titre et doit pour cela s'imposer ce soir histoire de mettre une grosse pression sur le Paris Saint-Germain, qui reçoit samedi l'ogre Ajaccio. On connaît la puissance de frappe des Lensois à domicile, mais méfiance. En face, c'est le Reims de Will Still. Alors ok, c'est plus l'équipe invincible du premier trimestre de 2023, mais ça reste du solide. D'autant qu'après trois, quatre matchs sans victoire, les Rémois viennent de reprendre confiance en s'imposant contre le Losc. Le Nord leur réussira-t-il encore ce soir?

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ de ce live