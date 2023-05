Nous n’étions pas sur le Rocher mercredi soir, pour attendre un éventuel concert de klaxons. Mais, ferveur ou pas, Monaco a réussi un exploit historique. La Roca Team a rallié pour la première fois de son histoire le Final Four de l’Euroligue en remportant mercredi (97-86) le cinquième match de sa série de quarts de finale contre le Maccabi Tel-Aviv (3-2).

C'est également la première fois qu’une équipe française atteint ce stade de la compétition depuis Villeurbanne en 1997, il y a 26 ans. « Je venais de naître, ça date, a souri Élie Okobo. On va essayer de continuer à écrire l’histoire et d’aller le plus loin possible. »





✨ HISTORIQUE, ILS L'ONT FAIT !



🤯 MONACO ÉLIMINE LE MACCABI TEL AVIV LORS DU GAME 5 DÉCISIF ET SE QUALIFIE POUR LE FINAL 4 DE L'EUROLEAGUE !



Une première pour un club LNB depuis 1997 🙌 pic.twitter.com/bYOmOomOXP — LNB (@LNBofficiel) May 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Plus que deux échéances séparent l’ASM du titre européen : une demi-finale sur un match sec face à l’Olympiakos le 19 mai à Kaunas avant une éventuelle finale deux jours plus tard, toujours en Lituanie. Dès sa deuxième participation, voilà le club du Rocher, encore en troisième division il y a neuf ans, dans le dernier carré très select de C1.

Avec deux matchs remportés de chaque côté (2-2), tout se jouait pour Monaco dans ce cinquième et ultime épisode, comme l’an passé face à l’Olympiakos (déjà). Sauf que leur quatrième place de saison régulière leur a permis de disputer cet épilogue dans leur cocon de Gaston-Médecin sous le stade Louis-II plutôt que dans l’hostilité du Pirée l’an passé ou la bouillante Tel-Aviv cette saison.

Albert II dans les tribunes

Sous les yeux du Prince Albert II et de supporteurs israéliens bien moins nombreux que lors des deux premiers matchs (seulement 150 places allouées cette fois), l’ASM est devenue le cinquième club du Championnat de France à atteindre le dernier carré de la reine des compétitions européennes.

Huit ans après son retour dans l’élite, parmi les huit meilleurs clubs du championnat de France, voici l’ASM parmi les quatre meilleurs d’Europe. Une croissance fulgurante poussée par son propriétaire ayant fait fortune dans le secteur des fertilisants et des céréales : le Russe naturalisé hongrois Aleksei Fedorychev, PDG et fondateur de Fedcominvest.









Depuis l’arrivée aux commandes de l’homme d’affaires ukrainien Sergey Dyadechko en 2013, le club du Rocher était déjà monté en puissance financière. Avec le rachat par Aleksei Fedorychev en janvier 2022, il a encore changé de dimension : 20,7 millions d’euros, le plus gros budget de l’histoire du Championnat de France.

De quoi orner de quatre autres étoiles, l’équipe déjà quart de finaliste l’an passé. Les 24 points et 10 passes de Mike James n’avaient pas suffi ? Le MVP des finales d’Elite, Elie Okobo, arrivé de Villeurbanne, et trois Américains de renom, Jordan Loyd, Jaron Blossomgame ou encore John Brown III, l’ont rejoint cet été pour étoffer la Roca Team. Et rêver d’un premier couronnement en Euroligue ? Le capitaine Yakuba Ouattara promet : « On ne va pas là-bas pour faire figuration. »