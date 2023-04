Après de longues années à subir la pression du football de très haut niveau, au long desquelles il a fini par comprendre que le milieu ne lui correspondait pas tout à fait, Yoann Gourcuff goût enfin au bonheur. Depuis la fin de son dernier contrat de joueur pro, à Dijon, l’ancien international français jouit d’une vie de privilégié, simple et discrète, avec sa famille et ses chiens, comme il le raconte dans une interview accordée à Ouest-France.

« Je me régale. Je n’ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c’est un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici, on n’est pas embêté. Il y a de l’espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers… »

Tennis en club et VTT avec Christian

Côté sport, Gourcuff n’a pas vraiment retouché au ballon depuis qu’il a raccroché, malgré des approches de clubs amateurs. « J’ai été sollicité par quelques clubs du coin, comme Concarneau, ou des équipes de moindre niveau, dit-il. Mais je craignais de ne plus prendre de plaisir à un niveau inférieur, notamment sur le plan technique. S’il y a plus de frustration que de plaisir, cela n’a pas d’intérêt pour moi. » A la place, il se tourne donc vers le tennis - il est classé 5/6 - et enchaîne les sorties en VTT, dont certaines avec son père, Christian.

L’ancien futur-Zidane ne dit pas pour autant en avoir fini avec le football, et n’exclut pas de travailler dans le milieu à l’avenir. « [Intégrer un staff ?] S’il y a des opportunités quand mes enfants auront grandi, pourquoi pas. Il faudra un contexte favorable, des gens avec qui je partage des mêmes valeurs et une même sensibilité foot. » Avec Yoann, tout est dans la sensibilité.