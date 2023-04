Des ambitions sur le marathon des JO 2024 ? Pour représenter la France aux Jeux, les délais vont être un peu courts, mais pour participer au « Marathon pour tous », vous avez toutes vos chances. Pour avoir l’occasion d’enfiler un dossard pour la première épreuve de l’histoire des Jeux olympiques ouverte au grand public, l’Orange Night Run est une étape fondamentale dans votre quête.

Affiche de l'Orange Night Run. - Orange Night Run

En effet, le 17 juin à Paris, cette course disputée par équipe de cinq personnes dont minimum deux femmes - huit boucles de 5,274 km - va accueillir 5.000 coureurs. Et 1.000 d’entre eux repartiront avec un dossard pour le « Marathon pour tous ». « L’Orange Night Run est une occasion exceptionnelle de préparer, un an avant, la mythique épreuve du Marathon pour tous Paris 2024. […] Nous avons imaginé l’Orange Night Run en tenant compte de la promesse du "tousconnectés" et en faisant la part belle au collectif », explique Caroline Guillaumin, directrice exécutive de la communication Orange.

Cette course de nuit « inédite » permettra de profiter de Paris by night : de l’Hôtel de ville aux quais de Seine via les ponts d’Arcole, Notre-Dame, au Change et Neuf notamment.

Pour s’inscrire à l’Orange Night Run, rendez-vous sur night-run.orange.com/accueil.