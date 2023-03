OM - Strasbourg EN DIRECT : Chancel Mbemba ouvre le score avec rage... Suivez le match avec nous...

10h : Yo les footix ! Ça roule ?

Suite et fin de la 27e journée de Ligue 1 ce soir, au Vélodrome, où l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg. Une affiche qui transpire le foot à papa, la D1 des années 80, 90, qui nous rend nostalgiques. Un classique du championnat, bref, j’arrête de verser dans la nostalgie. Retour en 2023. L’OM a encore des choses à jouer, malgré le double coup de massue de l’élimination en Coupe de France et la défaite contre le PSG. Le titre est toujours envisageable tant ce Paris Saint-Germain-là demeure imprévisible. Surtout, les hommes de Tudor auraient bien tort de se démobiliser, Lens et Monaco n’étant jamais très loin. Bref, comme à Rennes, Marseille à tout intérêt à gagner. Pour Strasbourg, les trois points relèveraient du miracle, mais un petit nul accroché au courage serait précieux dans la course au maintien.

» Rdv à 20h30 pour le début du live