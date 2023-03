RC Lens - Losc EN DIRECT : La course à l’Europe va vivre un tournant à Bollaert… Suivez ce passionnant derby avec nous dès 16h45…

09h00 : Hello amis ch’tis, c’est le grand jour !

Salut les Minutos, il est là le derby qu’on attendait tant ! On va vous faire vivre à 17 heures ce choc des Hauts-de-France (snif, l’appellation Nord-Pas-de-Calais nous manque toujours autant) entre le RC Lens et le Losc. Et déjà que la ferveur d’un tel derby suffit à nous régaler, on y ajoute cette saison des objectifs européens pour ces deux clubs. Si on se fie au classement, on pourrait penser que les hommes de Franck Haise sont nettement favoris, avec leur quatrième place et six points d’avance sur le voisin/rival lillois (6e). Mais comme l’entraîneur lensois l’a rappelé mercredi, après l’élimination en Coupe de France à Nantes (2-1), la dynamique est clairement négative côté Racing. Avec un seul succès sur les six dernières journées de Ligue 1, les Sang et Or s’écroulent progressivement. Il leur faut impérativement se reprendre pour ne pas voir s’éloigner pour de bon les rêves de Ligue des champions. A tout vite les amis !

>> Rejoignez-nous dès 16h45 pour ce live, avec un coup d’envoi à 17 heures.