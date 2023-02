« Le scandale… Tu as le « privilège » d’être tiré au sort, tu te vois choisir 3 sports qui t’intéressent moyennement et tu t’en sors pour 3.182 € pour 3 personnes ! » Ceux qui se pensaient chanceux d’avoir été tiré au sort pour réserver leurs places pour les Jeux olympiques de Paris ont rapidement déchanté.

Les internautes qui ont été tiré au sort rapportent des montants exhorbitants. - Capture d'écran

Si sur les réseaux sociaux les prix sont jugés « inadmissibles », le président du Comité d’organisation Tony Estanguet n’est pas de cet avis. A l’antenne de RTL, ce 22 février l’ancien kayakiste s’est défendu : « Ce sont les prix pour des grands événements sportifs… On a un million de billets à 24 euros dans tous les sports, on a 50 % des billets à 50 euros et moins. On voulait une billetterie accessible, mais cela veut dire qu’à côté de cela, l’autre moitié finance l’organisation des Jeux. »

Il a ensuite déclaré : « C’était déjà ces prix-là pour les Jeux de Londres en 2012, nous ne sommes pas plus chers. » Une affirmation remise en question par les internautes. Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Pour cette première phase d’achat des billets pour les Jeux olympiques, Paris met en place des « packs sur mesure ». Les personnes tirées au sort doivent acheter des billets pour trois disciplines. Et même si elles ne souhaitent assister qu’à la natation, pour l’instant les billets à l’unité ne sont pas en vente. Et c’est bien ce mode de fonctionnement qui rend la facture si salée à la fin. Cependant, le système n’était pas le même à Londres, ce qui rend la comparaison compliquée. Là encore, un tirage au sort a été organisé pour les disciplines les plus prisées, comme pour l’athlétisme, sport star des Jeux olympiques d’été.

Lors de l’inscription, chacun pouvait poser une option sur le nombre d’épreuves qu’il souhaitait. Mais dans le cas où il était tiré au sort, il fallait alors acheter tous les billets sur lesquels l’option avait été posée. Ici, comme pour 2024, les personnes aisées sont effectivement avantagées. Dans un rapport, le comité économique de la mairie explique : « Cela signifiait que des candidats pouvaient s’acheter un grand nombre de chances de succès au tirage au sort s’ils étaient en mesure d’engager beaucoup d’argent. Certains ont ainsi pu s’acheter 11.000 livres de tickets après avoir postulé pour une valeur totale de 36.000 livres. »

Pour ce qui est du prix du billet remmené à l’unité, les places pour assister aux JO de Londres coûtaient de 20 à 2.012 livres. Pour ce qui a été publié pour l’instant, il faut compter entre 24 et 690 euros pour un billet, selon l’épreuve, le placement choisi, et le moment du tirage au sort évidemment. Mais comme l’explique le comité d’organisation sur son site, c’est seulement un million de billets, sur les 10 mis en vente, coûtaient seulement 24 euros. Et « près de la moitié des billets pour le grand public coûteront 50 € ou moins ». Tony Estanguet déclare à ce sujet : « On voulait une billetterie accessible, mais cela veut dire qu’à côté de cela, l’autre moitié finance l’organisation des Jeux. » A moins d’avoir été tiré au sort parmi les premiers, il va donc falloir mettre la main à la poche.

Comparons l’athlétisme par exemple, à Londres, selon les catégories et les sessions souhaitées, le prix allait de 50 à 725 livres (soit de 56 à 822 euros). En France, les prix vont de 24 à 690 euros. En plongeon et en gymnastique artistique, il fallait compter à Londres entre 50 et 450 livres. A Paris, ce sera entre 24 et 260 euros. Tout dépendra finalement de la valeur des billets à l’unité, qui seront mis en vente au mois de mai.